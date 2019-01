„Hoţul neprins e negustor cinstit”, spune un vechi proverb românesc. Habar n-am originea ori vechimea acestuia, nici ce a fost în capul celui care l-a inventat. Dar ştiu clar că, în curând, el va părea complet desuet, iar clica de penali care ne conduce va face istorie cu o nouă formulare, updatată vremii şi vremurilor: „Şi hoţul prins e negustor cinstit”. Aici am ajuns la începutul celui de al 30-lea an de libertate, de democraţie: la un stat care nu mai e demult de drept, în care furtul e o virtute, iar minciuna o artă. Aici am ajuns, „graţie” unei Puteri în care parlamentarii şi miniştrii sunt aleşi din rândul secretarelor, şoferilor şi lipitorilor de afişe, iar... citeste mai mult

