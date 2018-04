• Ştiinţa Explorări Baia Mare – Dinamo Bucureşti 1-3 (-20, 21, -20, -23)

Ştiinţa Explorări Baia Mare a pierdut duelul de acasă, de sîmbătă seara, împotriva celor de la Dinamo Bucureşti, 1-3 (-20, 21, -20, -23), şi are şanse infime de a mai spera la locul şapte. Inclusiv la poziţia a opta, formaţia antrenată de Marius Botea şi Sorin Pop avînd acum şase puncte de recuperat faţă de Unirea Dej, grupare ce are însă un joc în plus. Din păcate, situaţia financiară a clubului se reflectează perfect cu parcursul echipei,... citeste mai mult