Am plâns şi-am suspinat, am plâns cei apropiaţi lui Florin Nicolae Căţoiu, am plâns colegii de la NVTV şi GNV, prietenii şi cunoscuţii lui. A plâns cerul cu şiruri de lacrimi, căci picăturile de ploaie se transformau în şiroaie cu gust sărat! Şi ne mai întrebam de ce lacrimile-s sărate? După amiaza lui 2 octombrie a fost cea a despărţirii noastre de bunul coleg şi prieten, de om de redacţie de ziar şi cameraman de excepţie la televiziune, Florin, omul care n-a apucat să i se spună "tomnatic", că mai avea de parcurs încă...