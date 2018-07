Cu 10 zile până la startul Ligii 1, Steaua are în prezent doi atacanți în lot, Alex Tudorie și Bojan Golubovici, scrie GSP. Gigi Becali a dezvăluit azi că în Liga 1 Tudorie va fi titular. "Am vorbit cu Reghecampf și am înțeles că va ataca în...

Antena 3, 12 Iulie 2016