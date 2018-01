Un grup de neozeelandezi şi-a făcut o mică insulă de nisip in mijlocul estuarului din Tairua (în apele internaţionale), pentru a evita o lege care interzice consumul de alcool în public în perioada sărbătorilor de sfârşit de an, relatează agenţia Agerpres, citată de HotNews.ro.

Administraţia oraşului Tairua, din nordul Noii Zeelande, interzice consumul de alcool în locuri publice în fiecare an între 23 decembrie şi 6 ianuarie.

