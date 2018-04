Si angajatii din mediul privat ar putea fi liberi pe 30 aprilie Guvernul a decis sa ofere bugetarilor liber pe 30 aprilie, pentru a se putea bucura de o minivacanta de patru zile, cu ocazia Zilei Muncii, de 1 mai. Totusi, in cazul in care angajatorii decid in acest sens, si salariatii din mediul privat ar putea fi liberi luni, pe 30 aprilie.

In acest an, bugetarii vor beneficia de o minivacanta de 1 mai prelungita, de patru zile. Acestia vor fi liberi in zilele de: 28, 29, 30 aprilie si 1 mai.

Luni, 30 aprilie vor fi liberi aproximativ 1,2 milioane de romani angajati in... citeste mai mult