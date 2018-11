Si-a violat cumnata de 15 ani

GRAV… Instanta Judecãtoriei Husi a dispus ieri arestarea preventivã a unui individ în vârstã de 37 de ani, acuzat cã si-a violat propria cumnatã, o fatã de numai 15 ani. Cel acuzat de viol va sta 30 de zile dupã gratii, instanta respingându-i solicitarea de a rãmâne în libertate sub control judiciar sau în arest la domiciliu. “Da, mi-a violat sora. Ea e micã. A gãsit-o undeva în Bârlad, a dus-o si a batjocorit-o. Am reclamat la Politie, ea a fost dusã la Medicina Legalã si asa s-a întâmplat. Probabil, a vrut sã îmi facã rãu mie prin aceastã faptã”, a spus concubina sa, împreunã cu care bãrbatul are trei copii minori.

