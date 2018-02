Ştiai că poţi folosi pliculeţele de ceai folosite pentru a scăpa de cercurile negre de sub ochi? În loc să le arunci după ce prepari ceaiul, păstrează-le şi ţine-le la loc răcoros.

Pentru a le răci rapid, pune-le în frigider şi aplică-le sub ochi când încă sunt umede. Datorită senzaţiei de rece, vor dispărea umflăturile de sub ochi şi cercurile negre.

Ceaiul verde este cea mai bună variantă. Va creşte rezistenţa pielii şi va hidrata tenul.

În mai puţin de 15 minute pielea ta va străluci de frumuseţe.

Sursa: girly.ro

