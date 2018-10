Michael Schumacher va împlini în luna decembrie cinci ani de când a suferit accidentul de la ski, în urma căruia a rămas paralizat. Fostul său manager, Willi Weber a vorbit despre situaţia în care se află marele pilot şi a declarat că nu mai crede în revenirea acestuia.

"Dupa o lunga perioada de tristete, am reusit sa ii pun capat. Am inchis acest capitol. Am avut cea mai buna perioada impreuna. Am stat alaturi 20 de ani, la bine si la greu.", a spus Webber, potrivit Daily Express.

În vârstă de 76 de ani, Willi Weber a făcut lumină și în cazul speculațiilor potrivit cărora, Schumacher ar fi fost mutat de familie în Mallorca, declarând ca ”Michael nu... citeste mai mult

