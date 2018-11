Lavinia s-a casatorit din dragoste, dar a fost inselata de sot inca de la inceputul casniciei lor. A inchis ochii de fiecare data. Si-a vazut de ale ei si a mers mai departe. Umilinta suprema a fost in momentul in care si-a prins sotul in pat cu o...

Antena 3, 30 August 2017