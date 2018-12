A 11-a ediţie a Galei Royal Dance Club va avea loc vineri (azi) seara, de la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Evenimentul se anunţă a fi unul de excepţie, clubul sătmărean având un an bun, plin cu rezultate deosebite.

Antrenorul Ovidiu Ignat spune că perechile s-au pregătit special pentru această seară de gală, coregrafiile şi muzica fiind atent alese pentru ca totul să iasă ca la carte.

“De două săptămâni ne pregătim intens pentru gală. E momentul festiv pe care îl pregătim după un an excelent în care am obţinut rezultate... citeste mai mult