Show aerian la Ghimbav

Până pe 27 mai, Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” organizează cea de-a 20-a ediţie a Conferinţei Scientific Research and Education in the Air Force 2018, eveniment care marchează împlinirea a 20 de ani de cercetare ştiinţifică la nivel înalt în Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.

Organizat la Braşov, în anul Centenarului Marii Uniri, evenimentul include expoziţia şi târgul de tehnică şi echipamente aeriene şi Braşov fAir, organizate, cu sprijinul Aeroclubului Teritorial Braşov „Iosif Şilimon”, în perioada 25-27 mai, în incinta Aerodromului Ghimbav.... citeste mai mult

acum 48 min. in Eveniment, Vizualizari: 20 , Sursa: Brasovul tau in