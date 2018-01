Grupul petrolier anglo-olandez Royal Dutch Shell Plc a început să se pregătească de un viitor dominat de automobile electrice şi energii regenerabile prin preluarea unei noi companii de utilităţi.



După ce luna trecută Shell a convenit preluarea First Utility Ltd., al şaptelea mare furnizor de energie electrică din Marea Britanie, vineri cotidianul Telegraaf a informat că Shell analizează o posibilă preluare a companiei olandeze de utilităţi Eneco.

"Suntem în pragul unei reorganizări fundamentale a modului în care consumatorii achiziţionează şi au acces la electricitate", a declarat Rick Wheatley, vice-preşedinte la Xynteo Ltd., companie care consiliază... citeste mai mult