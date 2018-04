Sharp deschide piata de purificatoare de aer cu tehnologia japoneza Plasmacluster Purificatoarele de aer cu Plasmacluster sunt o premiera pentru piata din Romania, avand la baza o tehnologie de ultima ora dezvoltata in Japonia. In Romania, gama de purificatoare este pusa pe piata de Vestel Polonia, sucursala gigantului turc cu acelasi nume.

“Testam piata din Romania, de ceva timp, cu cateva modele si am hotarat ca din acest an sa intram masiv pe segmentul purificatoarelor cu o gama de 10 modele. Spre exemplu, in Polonia, o piata la care ne putem raporta ca evaluare, vanzarile de astfel de echipamente au inceput timid acum cativa ani, iar in prezent acestea au crescut... citeste mai mult