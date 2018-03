SGA Vaslui sãrbãtoreste Ziua Mondialã a Apei

De 26 de ani, Ziua Mondialã a Apei este sãrbãtoritã pe 22 martie si vizeazã concentrarea atentiei asupra importantei apei. În anul 1992, Organizatia Natiunile Unite asupra Mediului Înconjurãtor de la Rio de Janeiro a decis prin rezolutia 47/193, ca toate tãrile sã dedice, în fiecare an, o zi constientizãrii faptul cã apa este una din resursele indispensabile vietii.

În acest an, prin campania de Ziua Mondialã a Apei – ‘Rãspunsul este in naturã. Naturã pentru apã’ se doreste promovarea adoptãrii de solutii apropiate de naturã ca rãspuns la provocãrile legate de apã cu care se... citeste mai mult