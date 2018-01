SFINTII TREI IERARHI: Vasile cel Mare, Grigore Teologul si Ioan Gura de Aur sunt praznuiti in fiecare an pe 30 ianuarie. Credinta populara spune ca cine munceste in aceasta zi poate sa orbeasca. Tweet 0 Comenteaza Tot acum, tinerele trebuie sa...

Protv, 29 Ianuarie 2015