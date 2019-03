SFINȚII 40 DE MUCENICI In fiecare an, la 9 martie, este sarbatoarea Sfintilor 40 de Mucenici, zi in care femeile trebuie sa pregateasca in casa muncenicii. Traditiile si obiceiurile nu mai sunt insa respectate si chiar si unele femei de la tara au renuntat la framantat si s-au reprofilat pe comenzile la patiserie. Traditia pare sa nu fi fost uitata in cazul barbatilor care astazi ar trebui sa bea 44 de pahare de vin.

SFINȚII 40 DE MUCENICI Rugaciune puternica de spus in ziua stintilor 40 de Mucenici

SFINȚII 40 DE MUCENICI O, voi, care va bucurati de cinstirea intregii Biserici, care...

