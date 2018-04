Juventus a recuperat miraculos în deplasare avantajul de trei goluri al echipei lui Ronaldo Real Madrid s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor cu un gol inscris in minutul 90+6 al returului cu Juventus, dupa un penalti acordat cu suspectă ușurință de arbitrul britanic.

In celalalt meci al zilei, Bayern a obtinut acasă o remiza "alba" cu Sevilla, suficienta pentru accederea in penultimul act al Champions Leaguedupă victoria cu 2 - 1 din deplasare.

Juventus părea fără nici o șansă, dupa ce Realul reusise o victorie cu 3-0 la Torino, într-un meci în care Cristiano Ronaldo înscrisese unul dintre cele mai frumoase goluri din... citeste mai mult

