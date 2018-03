Sfecla roşie are în compoziția sa multe substanțe nutritive precum vitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitamina C, sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu, acid folic și antioxidanți, potrivit Agerpres.ro .

Prin conținutul ei bogat în fier și vitamina C, sfecla favorizează creșterea nivelului de hemoglobină din sânge.

Anemia și alte boli grave ale sângelui pot fi ameliorate prin consumul zilnic de sfecla roșie, care contribuie și la întărirea pereților vasculari. Sfecla roșie consumată în mod regulat previne și tratează leucemia, cancerul pulmonar, colon-rectal și cel gastric datorită faptului ca aceasta este bogată în substanțe antioxidante.... citeste mai mult