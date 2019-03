Sfecla previne apariția unor boli crunte precum cancerul sau leucemia

Sfecla roșie are în compoziția sa multe substanțe nutritive precum vitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitamina C, sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu, acid folic și antioxidanți. Sfecla roșie este ușor de digerat și este bogată în apă (peste 90 %); zaharuri; fibre. Pigmentul care dă rădăcinii caracteristica culoare roșu-violaceu și care are o acțiune antioxidantă este saponine. Este bogată în substanțe vegetale care ușurează eliminarea grăsimilor; acid glutamic, un aminoacid care stimulează activitatea sistemului nervos, conform Agerpres.ro.



