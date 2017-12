Inainte de inceperea unui nou an, majoritatea dintre noi ne propunem sa fim mai atenti la felul in care ne organizam viata personala si cea profesionala, in asa fel incat sa obtinem rezultate cat mai bune de pe urma activitatilor pe care le intreprindem.

Regula de 1 minut

“Foloseste pentru a te ocupa de task-urile usoare ce pot fi rezolvate repede. Raspunde la e-mail-uri, citeste-ti mesajele de pe telefon sau scrie o citatie. Fiind lucruri usor de facut, nu iti vor ocupa mult timp, iar... citeste mai mult