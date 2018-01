Stresul si anxietatea subt atat de prezente in viata noastra incat ajungem sa nu le luam in serios. Insa, daca nu sunt tinute sub control, acestea tind sa ne acapareze si sa ne lase prada depresiei. Iata cum sa scapi de stres si anxietate cu ajutorul...

Antena 3, 14 Noiembrie 2016