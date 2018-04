Daca esti tot timpul pe fuga si mai mereu intarzii la gradinita si apoi la serviciu, aceste sfaturi sunt pentru tine. Copiii mici nu au acelasi program precum adultii si nu inteleg graba noastra. Ei au ritmul lor, pe care acum il poti schimba incercand aceste trucuri.

Iata cum sa scoti copilul mai repede din casa si sa nu mai intarzii la gradinita si la serviciu. Trezeste-te mai devreme

Acest timp de rezerva iti va da posibilitatea sa fii mai putin stresat ca intarzii. In plus, copilul va avea cateva minute in plus sa se obisnuiasca cu ideea ca trebuie sa iasa din casa.

Ofera-i... citeste mai mult