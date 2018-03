Antrenorul liderului este convins că “Briliantul” va ajunge un mare antrenor şi îi dă lui Moruţan un exemplu din cariera lui.

Adrian Mutu ar putea începe cariera de antrenor, la Concordia Chiajna. Dan Petrescu îl sfătuieşte să nu stea pe gânduri şi să accepte o astfel de propunere, imediat, chiar dacă nu şi-a terminat Şcoala de Antrenori. “Sută la sută îl văd antrenor. Nu înţeleg de ce nu s-a apucat mai repede. Are toate atuurile. El a fost un mare jucător, a fost antrenat de foarte mari antrenori, vorbeşte mereu despre fotbal, am înţeles că viziona multe meciuri la Mureş, are carismă... Sfatul meu este să înceapă mâine, să nu aştepte poimâine”, a spus Dan... citeste mai mult

