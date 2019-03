Unul dintre cei mai cunoscuți experți în fertilitate, Dr. Andreas Vythoulkas, a explicat la „Sfat de sănătate” când trebuie să ajungem de urgență la specialist și care e diferența între un copil născut pe cale naturală și unul conceput prin fertilizare in vitro.

Semnele de infertilitate

Cel mai bun semn e când avem mai mult de un an de zile contact neprotejat și nu avem sarcină. Dacă există probleme de genul de durere la contactul sexual sau sunt dureri la bărbați, tot ce are legătură cu erecția și alte lucruri, pot fi niște semne că e vorba de infertilitate. Dar semne reale că putem fi infertili nu prea sunt.

Rezervă ovariană - Orice femeie... citeste mai mult