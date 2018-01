Sfarsitul erei produselor ieftine din China In fiecare an, importatorii americani si producatorii chinezi de marfuri au aceeasi discutie: importatorii cer preturi cat mai mici pentru produsele destinate pietei americane, furnizorii chinezi vin cu o lista lunga de motive pentru care ar trebui sa ceara mai mult. Pana acum, americanii au castigat, spre bucuria clientilor lantului Wal-Mart, de exemplu, care vinde chinezarii in valoare de 18 miliarde $ anual. Situatia e insa pe cale sa se schimbe. Era produselor chinezesti foarte ieftine se apropie de sfarsit si deja se inregistreaza cresteri ale preturilor de 15-20%.

