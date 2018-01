Productia in judetul Constanta a crescut pana spre sfarsitul acestui an cu aproape 12%. Reprezentantii Directiei Judetene de Statistica (DJS) din Constanta, spun ca in industrie, productia s-a majorat in primele zece luni ale anului 2011 cu 11,9% fata...

Observator de Constanta, 11 Ianuarie 2012