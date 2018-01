SFÂNTUL VASILE - tradiții și obiceiuri. Ce nu e bine să faci în prima zi din ANUL NOU. Azi, credinciosii ortodocsi sarbatoresc Sfantul Vasile, iar peste 600.000 de romani isi aniverseaza ziua numelui. Iata si care sunt traditiile, obiceiurile si superstitiile pentru aceasta zi.

In Moldova, in Ajunul lui Sf. Vasile, se asaza 12 coji de ceapa, in care se pune sare. A doua zi se va afla in care luna va ploua si in care nu: daca ceapa a lasat apa, inseamna ca acea luna va fi ploioasa, daca nu, semn de seceta.

Tot prin partile Moldovei se spune ca daca de Sfantul Vasile noaptea este lina si senina, anul va fi bun.

Fetele nemaritate isi fac “punti” din crengute de mar pe care... citeste mai mult