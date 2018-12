Sfântul Nicolae, tradiții, obiceiuri și superstiții. Sfantul Nicolae, sau Mos Nicolae, cum il stiu mai toti copiii, s-a nascut in localitatea Patara, in provincia Lichia, din partea asiatica a Turciei de astazi. Este ales sa conduca eparhia din Mira Lichiei. Primeste aceasta demnitate dupa ce Hristos i s-a aratat in vis, daruindu-i Evanghelia. A pastorit intr-o vreme cand invataturile gresite despre persoana lui Hristos erau primite de diverse persoane ca fiind adevarate. Nascut intr-o familie bogata, renunta la toata averea dupa moartea parintilor sai, daruind-o saracilor. Si de aici au pornit o multime de legende care l-au facut pe... citeste mai mult