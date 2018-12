Sfântul Nicolae. In fiecare an, la 6 decembrie, crestinii ortodocsi il celebreaza pe Sfantul Nicolae. Afla mai multe despre traditiile si obiceiurile sarbatorii aici. In aceasta zi, se citeste Acatistul Sfantului Nicolae pentru binecuvantarea si sanatatea copiilor si a celor necasatoriti.

Sfântul Nicolae. De asemenea, poti citi Acatistul Sfantului Nicolae pentru ca tinerii sa aiba noroc la examene sis a se casatoreasca.

Sfântul Nicolae. Acatistul Sfantului Nicolae. Condac 1

Cel care versi mir de mult pret la toata lumea, si mie, celui... citeste mai mult

