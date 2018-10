Sfantul Dumitru, traditii si superstitii. Traditia populara spune ca de Sfantul Dumitru, cinstit in fiecare an pe 26 octombrie, caldura intra in pamant, iar gerul incepe sa-si arate coltii. Daca Sfantul Gheorghe incuie iarna si infrunzeste intreaga...

Protv, 24 Octombrie 2015