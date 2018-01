Pe 11 ianuarie, biserica ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Cuvios Teodosie cel Mare. Acesta a trait in perioada secolelor V-VI. S-a nascut in satul Mogarisos din tinutul Capadociei, in estul Turciei de astazi. Tatal sau se numea Proeresie si mama sa...

Buna ziua Iasi, 10 Ianuarie 2017