Denia din Sfanta si Marea Miercuri se oficiaza marti seara. In cadrul acestei slujbe se face pomenire de pocainta si iertarea pacatelor femeii pacatoase care a spalat picioarele lui Hristos cu lacrimi, le-a sters cu parul capului si a uns cu mir capul lui Hristos, dar si de fapta rusinoasa a lui Iuda: vinderea lui Hristos.

Nu intamplator Biserica a randuit sa puna in oglinda chipul femeii pacatoase si pe cel al lui Iuda. Desi desfranata, coborata la starea cea mai de jos a decaderii, femeia se pocaieste si devine mironosita. In vreme ce Iuda, prezent in starea cea