Sfânta Parascheva. Pe data de 14 octombrie, Biserica Ortodoxa, dar si alte biserici de rit oriental o venereaza pe Sfanta Cuvioasa Parascheva. Considerata si sfanta patroana, ocrotitoare a Moldovei, sute de mii de credinciosi aleg ca in aceasta perioada sa mearga in pelerinaj la Iasi, pentru a se ruga la moastele Sfintei Parascheva. Se spune ca ii sunt atribuite minuni si vindecari miraculoase.

Sfânta Parascheva. Moastele cuvioasei se afla in Catedrala Mitropolitana din Iasi, din anul 1889. Hramul ei prilejuieşte unul dintre cele mai mari pelerinaje ale ortodoxiei.

Sfânta Parascheva. Sfanta Parascheva s-a nascut in secolul al XI-lea, in...