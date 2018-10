Sf. Parascheva. Nu foarte multi pelerini care obisnuiesc sa vina in fiecare an la Iasi sa se inchine la moastele Sfintei stiu ca vesmintele sale poarta o broderie speciala.

Sf. Parascheva. Domnitorul Vasile Lupu, a adus moastele Sfintei Parascheva la Iasi in anul 1641 si le-a asezat in ctitoria sa, Biserica Sfintii Trei Ierarhi. Aducerea moastelor in Capitala Moldovei a fost vazut ca un gest de recunostinta din partea patriarhului Partenie I si a membrilor Sinodului Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol pentru faptul ca domnitorul de atunci al... citeste mai mult