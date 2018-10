SFÂNTA PARASCHEVA. Multe persoane se duc să se închine la moaștele Sfintei Parascheva, dar puține sunt cele care știu că sfânta are un veșmânt, sub cele realizate de croitori, care nu se schimbă niciodată și care are pe el inscripționat un blestem.

SFÂNTA PARASCHEVA. Mai exact, pe el este înscris blestemul domnitorului Vasile Lupu și al Mitropolitului Varlaam: „blestemat să fie cel care va împrăștia vreodată Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva”, potrivit bzi.ro.

SFÂNTA PARASCHEVA. Sfintele moaște se află la Iași... citeste mai mult

acum 43 min. in Actualitate, Vizualizari: 26 , Sursa: Antena 3 in