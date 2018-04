Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani, a declarat că şi-a pus mari speranţe înainte acestui meci şi că nu credea că diferenţa va fi atât de mare. Şfaiţer a spus că faţă de realitatea din teren, scorul a fost unul mult prea dur. „Sincer, după cum s-a jucat pot spune că scorul este cam sever. Noi am fost cu ratările, ei cu golurile! Am făcut multe greşeli, nepermise la acest nivel. Pe unii s-a văzut clar că i-a depăşit miza jocului. Nu are rost acum să nominalizez, se ştiu ei bine care sunt.. Am... citeste mai mult