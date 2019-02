SF. VALENTIN. Se apropie ziua Sfantului Valentin si multi indragostiti au pornit in cautarea cadoului perfect pentru jumatatea lor.

SF. VALENTIN. Iata cateva sfaturi care te pot ajuta sa gasesti cadoul perfect, ghidandu-te dupa durata relatiei.

SF. VALENTIN. Pentru o relatie de… cateva intalniri

Daca esti la inceputul relatiei si nu te-ai intalnit cu el pana acum decat de cateva ori, evita cadourile sentimentale sau prea scumpe. Poti opta pentru dulciuri (ciocolata va va prinde bine la amandoi), accesorii barbatesti sau o invitatie dulce – Be my Valentine – pe care sa o savurati impreuna.

