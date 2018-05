Sezonul pe anul 2018 a început mai devreme, pe 24 aprilie 2018

Până in prezent s-au utilizat 133 rachete antigrindină

Sezonul pe anul 2017 a inceput pe 7 mai 2017

A CRESCUT NUMARUL PUNCELOR DE LANSARE SI SUPRAFATA PROTEJATĂ

2016 2017 2018

numar puncte de Iansare 17 34 60



suprafeţe protejate mii ha 290 500 870



26 de PUNCTE DE LANSARE NOI in anul 2018

majoritatea in Muntenia, Oltenia si Banat

UPCCG Prahova

Troianu (TR) Furculesti (TR) Călmăţuiu (TR) Cilieni (OT) Arvăteasca (OT)

UCCG Oltenia

Poboru (OT) Sâmburesti(OT)... citeste mai mult