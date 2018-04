"E vorba despre dosarul Belina. Dacă ştiu ceva despre cine e proprietar. Nu ştiu nimic. Nu ştiu de HG, era în 2013 şi nu aveam nicio funcţie atunci. Era vorba de ce am văzut. Am fost o dată sau de două ori la pescuit acolo. Am fost cu Liviu...

Mediafax, 21 Decembrie 2017