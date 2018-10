Un suspect în violarea şi asasinarea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova, Severin Krasimirov, în vârstă de 21 de ani, a declarat, astăzi, că el a ucis-o, relatează The Associated Press.

Krasimirov, încătuşat şi înconjurat de poliţie, a făcut declaraţii presei la un tribunal, unde a compărut în vederea plasării în arest.

"Regret acest lucru atât de mult, nu-mi vine să cred că am făcut-o", a declarat Krasimirov, referindu-se la asasinarea lui Marinova.

Avocatul tânărului a cerut ca şedinţa să se ţină cu uşile închise, însă tribunalul de la Ruse a respins cererea.

Krasimirov a declarat anterior că se afla sub... citeste mai mult

azi, 14:40 in Externe, Vizualizari: 28 , Sursa: Bursa in