Moon Jae In şi Kim Jong Un

Ministerul Apărării sud-coreean a anunţat luni că va face demersuri pentru lansarea în acest an de discuţii în plan militar cu Coreea de Nord pentru a stabili măsuri de punere în aplicare a acordului militar încheiat în septembrie anul trecut între cele două ţări, transmite Xinhua.

Acordul militar a fost semnat de înalţi responsabili ai apărării celor două Corei în cursul celui de-al treilea summit de la Phenian din septembrie dintre preşedintele sud-coreean Moon Jae In şi liderul nord-coreean Kim Jong Un.

acum 21 min. in Externe