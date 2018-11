Deputatii USR au depus, miercuri, după ce Florin Iordache a aratat semne obscene in plenul parlamentului, o sesizare disciplinara la conducerea Camerei Deputatilor și la Comisia Juridică.

Un gest similar, făcut în iunie 2018 de deputatul USR Cristian Ghinea era catalogat de liderul partidului drept ”subiect marginal”.

”Nu am observat, dar am văzut că este o rumoare. Mi s-a spus că ar fi fost nişte gesturi. Mi-am cerut scuze ca să închidem, pentru că este un subiect profund marginal, adică România primeşte astfel de gesturi de la PSD-ALDE în fiecare... citeste mai mult