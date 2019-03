Serviciul Uber Green cu maşini 100% electrice a fost lansat anul trecut alături de Eldrive. De atunci, alţi parteneri s-au alăturat proiectului şi au făcut posibilă triplarea numărului de maşini, printre care Volkswagen, 5 To Go, Banca Transilvania sau BCR.

Parteneriatul cel mai de impact a fost cel cu Volkswagen, prin care şoferii parteneri Uber au acces la preţuri şi reduceri competitive pentru modelul Volkswagen e-Golf. În prezent, peste 20% din maşinile Uber Green sunt modele electrice marca Volkswagen.

