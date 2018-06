SERVICIUL PUBLIC PARC ZOOLOGIC SI DE AGREMENT TURDA ORGANIZEAZA concurs, in perioada 11-13.07.2018, pentru ocuparea postului contractual vacant de:



Ingrijitor – 1 post, durata nedeterminata Conditii specifice – studii medii, cu diploma de bacalaureat sau studii generale

Calendarul concursului:

depunerea dosarelor de concurs in perioada 19.06.2018-02.07.2018 selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor selectie in perioada 03.07-04.07.2018 proba practica se va sustine in data de 11.07.2018, orele 10,00 afisarea rezultatelor probei practice in termen de maxim o zi lucratoare de la data sustinerii probei proba de interviu se va... citeste mai mult