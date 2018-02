Serviciul Google Assistant va fi inclus pe televizoarele Philips Android TV 2018 Noile televizoare Philips Android TV 2018 vor dispune de serviciul Google Assistant si interfata de utilizator Saphi TV, dezvoltata de Philips pentru modelele entry-level. Interactiunea utilizatorului cu televizorul Philips Android TV va deveni mai constructiva din momentul lansarii Google Assistant pe toate televizoarele Philips Android TV lansate in 2018. Aceasta functie va fi disponibila incepand cu prima jumatate a acestui an.

Google Assistant permite dialogul dintre utilizator si Google, in asa fel incat acesta poate pune intrebari si poate rezolva sarcini prin comenzi vocale. Cu ajutorul... citeste mai mult

azi, 15:26 in IT&C, Vizualizari: 33 , Sursa: Manager in