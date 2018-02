Serviciul de spionaj din fosta Cehoslovacie ar fi încercat în anii '80 să-l racoleze pe actualul lider al laburiştilor britanici, Jeremy Corbyn, relatează cotidianul The Times, citat marţi de agenţia EFE.

Conform acestei publicaţii, care îşi sprijină relatarea pe declaraţii ale unor foşti membri ai serviciilor secrete cehoslovace, misiunea de a-l aborda pe Corbyn a fost încredinţată unui spion cehoslovac care acţiona sub acoperire diplomatică, dar şi sub o identitate falsă, Jan Dymic, numele său real fiind Jan Sarkocy. Acesta ar fi... citeste mai mult