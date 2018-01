♦ Anul trecut, Spotify a pierdut 601 milioane de dolari din cauza contractelor care presupun ca majoritatea veniturilor din vânzări să fie distribuite pentru drepturile de autor.

Compania suedeză Spotify, care administrează serviciul de streaming muzical cu acelaşi nume, a depus documentele pentru listarea pe bursa din New York în mod confidenţial în luna decembrie la Autoritatea de Reglementare a Pieţei Bursiere din SUA (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), potrivit unor surse citate de presa internaţională. Spotify are în plan însă o listare directă, şi nu prin procesul... citeste mai mult