COMUNICARE… Dupã douã întârzieri nejustificate de aprobare a delegãrii prin concesiune a Serviciului de Gestionare a câinilor fãrã stãpân, joi, 14 martie, anuntul referior la acest serviciu a putut fi în sfârsit publicat pe SICAP.

„Dupã cum am spus în nenumãrate rânduri, problema câinilor fãrã stãpân este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntã municipiul. Cu toate acestea, o parte din consilierii locali, si aici mã refer la cei din PSD, nu au înteles acest lucru si au refuzat nejustificat, în douã rânduri, sub diferite pretexte, sã voteze proiectul referitor la concesionarea serviciului. Am pierdut astfel timp pretios, pentru cã, la aceastã datã am fi... citeste mai mult

