Serialul "The Simpsons" a stabilit un nou record, intr-un context marcat de polemici Productia animata ''The Simpsons'' (''Familia Simpson'') a doborat duminica recordul aferent celui mai mare numar de episoade difuzate in prime-time si realizate pe baza unui scenariu in cadrul unui serial de televiziune american, in contextul in care show-ul TV este marcat de prima polemica veritabila din istoria sa si a fost acuzat de rasism, informeaza AFP.

